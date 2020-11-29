В подмосковных Химках ликвидирован пожар на крышах двух жилых домов
По информации МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Ночью 29 ноября в городе Химки Московской области произошло возгорание кровли двух пятиэтажных домов. Сотрудниками МЧС было эвакуировано 100 человек.
По информации ведомства, в 05.40 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.
«В 6.03 ликвидация открытого горения», - уточняется в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.