Более шести тысяч жителей Бурятии остались без тепла из-за ЧП в котельной
По информации МЧС, причиной остановки котельной стала авария на теплотрассе.
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В городе Закаменск Республики Бурятия более шести тысячи человек остались без отопления и горячей воды в связи с выходом из строя котельной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали 69 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 6593 человек, из них 2300 детей», - уточнили в ведомстве.
На данный момент для устранения неполадки задействованы 12 человек и 7 единиц специальной техники.
По информации МЧС, причиной остановки котельной стала авария на теплотрассе.