Более шести тысяч жителей Бурятии остались без тепла из-за ЧП в котельной

В городе Закаменск Республики Бурятия более шести тысячи человек остались без отопления и горячей воды в связи с выходом из строя котельной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали 69 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 6593 человек, из них 2300 детей», - уточнили в ведомстве.

На данный момент для устранения неполадки задействованы 12 человек и 7 единиц специальной техники.

По информации МЧС, причиной остановки котельной стала авария на теплотрассе.