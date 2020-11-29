На базе итальянского клуба «Рома» нашли снаряды времен войны
Находка была обнаружена в ходе подготовки территории базы к строительству новых тренировочных полей.
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На тренировочной базе итальянского футбольного клуба «Рома» обнаружили 20 снарядов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба команды.
«Большое спасибо итальянской армии и их отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны», - говорится Twitter-аккаунте команды.
По информации местных СМИ, опасная находка была найдена в ходе подготовки территории базы к строительству новых тренировочных полей.