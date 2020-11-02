«Машины апокалипсиса»: западные СМИ сравнили «самолеты Судного дня» России и США

Западные СМИ решили сравнить самолеты России и США, которые выполняют функцию летающего бункера и обеспечивают безопасность первых лиц государства. Такая идея появилась у обеих стран во время холодной войны.

«Машины апокалипсиса» должны быть устойчивы к электромагнитным импульсам, возникающим в результате ядерного взрыва, пишет издание El Español.

В России функцию летающего бункера выполняет Ил-80, введенный в эксплуатацию в 1980-х годах. Машина представляет собой воздушный командный пункт с максимальным уровнем безопасности. В верхней части самолета имеется выступающий «горб», который используется для антенн спутниковой связи. У самолета есть также антенны для связи с подлодками, а на крыльях расположены дополнительные генераторы энергии. Отмечается, что у самолета отсутствуют иллюминаторы.

В США функцию летающего бункера выполняет Boeing E-4 - модифицированная версия 747-200. Этот самолет используется с 1970 годов и также представляет собой командный пункт. На его борту есть цифровые и дублирующие аналоговые системы, комплекс спутниковой связи для управления наземными войсками и флотом. В Boeing E-4 имеется три жилых уровня и несколько залов. Издание отмечает, что об американской «машине апокалипсиса» известно гораздо больше, чем о российской.