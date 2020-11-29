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Российские ученые выявили способность синюхи голубой снижать уровень сахара в крови

Кирилл Васин
05:55 29.11.2020
По словам специалиста, синюху голубую, в основном, используют как отхаркивающее средство.
Российские ученые выявили способность синюхи голубой снижать уровень сахара в крови
© Фото: pixabay.com

Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) определили, что растение синюха голубая или валериана греческая способно снижать уровень сахара в крови.

По словам доцента кафедры управления и экономики фармации и фармакогнозии ВГУ Алевтины Гудковой, синюху голубую, в основном, используют как отхаркивающее средство. Ее много в Черноземье, включая леса Воронежской области.

«Это растение содержит уникальную группу биологически активных веществ - терпеновые сапонины, которые способны на примере других растений проявлять данный эффект - снижение сахара в крови. Нам стало интересно проверить, будет ли проявлять такой эффект синюха голубая и оказалось, что да», - приводит ТАСС слова специалиста.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что крапива способна помочь в борьбе с усталостью и депрессией, также ее следует употреблять людям с пониженным иммунитетом. По словам специалиста, это растение содержит весьма много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, а также витамина С.

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