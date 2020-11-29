Енот решил закупиться в магазине электроники в Канаде

В Канадском Торонто в один из местных магазинов забрел енот. Животное «заинтересовали» полки с электроникой, к которым он сразу же направился, только оказавшись в здании.

Зверь попал в помещения прямо через парадный вход, первое время оставаясь незамеченным. Позже енот попался на глаза сотрудникам магазина, которые поймали его в коробку и вынесли на улицу.

Очевидцы, находившиеся в тот момент в магазине, рассказали, что животное никак не хотело уходить из теплого помещения и, возможно, искало возможности согреться и высушить шерсть после метели. Об этом пишет Blogto.com.

Ранее, весной этого года, на улице оказалось большое количество енотов, возможно сбежавших от своих хозяев из природного любопытства. Звери в столице нашли приют в центре реабилитации диких животных.