Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Енот решил закупиться в магазине электроники в Канаде

Анна Берестовая
05:45 29.11.2020
Зверь пришел в помещение, скорее всего, желая обсохнуть после уличной метели.
Енот решил закупиться в магазине электроники в Канаде
© Фото: pixabay.com

В Канадском Торонто в один из местных магазинов забрел енот. Животное «заинтересовали» полки с электроникой, к которым он сразу же направился, только оказавшись в здании.

Зверь попал в помещения прямо через парадный вход, первое время  оставаясь незамеченным. Позже енот попался на глаза сотрудникам магазина, которые поймали его в коробку и вынесли на улицу.

Очевидцы, находившиеся в тот момент в магазине, рассказали, что животное никак не хотело уходить из теплого помещения и, возможно, искало возможности согреться и высушить шерсть после метели. Об этом пишет Blogto.com.

Ранее, весной этого года, на улице оказалось большое количество енотов, возможно сбежавших от своих хозяев из природного любопытства. Звери в столице нашли приют в центре реабилитации диких животных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.