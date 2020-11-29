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Названы главные источники опасности для собаки в квартире

Кирилл Васин
05:27 29.11.2020
По словам специалиста, многие владельцы собак считают, что их питомцам может что-то угрожать только во время прогулки на улице.
Названы главные источники опасности для собаки в квартире
© Фото: pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал главные источники опасности для собаки в квартире.

По его словам, многие владельцы собак считают, что их питомцам может что-то угрожать только во время прогулки на улице, но это далеко не так.

«Чтобы собака не причинила себе вреда, оставаясь без присмотра в доме или квартире, держите подальше бытовую химию и лекарства, убирайте провода и тяжелые бьющиеся предметы, следите, чтобы животное не могло выбежать на открытый балкон», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Также вред питомцам могут нанести безобидные на первый взгляд растения, вроде тюльпанов и лилий. Вазы с ними лучше убрать туда, где собака не сможет их достать. Голубев добавил, что надо держать любимцев подальше и от мусорного ведра, чтобы они не могли проглотить что-то неподходящее.

Ранее Голубев выделил наиболее распространенные пугающие факторы для животных: незнакомый шум (гроза, взрывы петард, выстрелы), чужие люди, путешествия на автомобиле, темнота, одиночество и поездка к ветеринару.

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