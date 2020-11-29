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Зоопарки при COVID-19 могут начать походить на инфекционные отделения больниц

Анна Берестовая
05:15 29.11.2020
Зоопарки, особенно располагающиеся в городах, являются потенциально опасным местом в период пандемии.
Зоопарки при COVID-19 могут начать походить на инфекционные отделения больниц
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости

В ближайшее время зоопарки в городах могут преобразиться и начать напоминать инфекционные отделения медицинских учреждений. Это связано с тем, что во время пандемии они являются потенциальными эпицентрами коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

Специалист отметила, что животные при посещении зоопарка могут заразиться COVID-19 от людей. При этом, существует ненулевая вероятность, что подхватившие вирус животные передадут инфекцию другим людям.

Воронцова отметила, что пока данной проблемой серьезно не озаботились, но в будущем она может стать вполне актуальной и зоопарки придется как-то видоизменить.

«Возможно, надо будет делать их похожими на террариумы, чтобы циркуляция воздуха не позволяла распространяться вирусам», - цитируют ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит свыше 230 миллионов рублей на помощь организациям, работающим с животными для создания нормальных условий жизни и обеспечения ветпомощи при необходимости.

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