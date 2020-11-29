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Агрегаторам такси дадут возможность проверять права водителей онлайн

Кирилл Васин
05:10 29.11.2020
Мера носит профилактический характер. Ее главная цель – недопущение к управлению автомобилями не имеющих на это права людей.
Агрегаторам такси дадут возможность проверять права водителей онлайн
© Фото: Anton Belitsky Global Look Press

МВД в 2021 году предоставит агрегаторам такси и каршеринговым компаниям возможность проверять права водителей онлайн в базе ГИБДД.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, информацию предоставят «с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Отмечается, что мера носит профилактический характер. Ее главная цель – недопущение к управлению автомобилями не имеющих на это права людей.

Ранее в МВД предложили сократить перечень нарушений для остановки экзамена на водительские права. Предложено сократить с 17 до 15 перечень ошибок экзаменуемого, из-за которых могут сразу остановить испытание.

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