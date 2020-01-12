СМИ: ведущие банки России отказалась выдавать кредиты в магазинах

За последние три года большинство крупнейших российских банков, входящих в ТОП-30, отказались от POS-займов - выдачи кредитов в магазинах. Об этом стало известно в ходе исследования «БКС Премьер».

В 2019 году POS-займы выдавали только «Тинькофф», «Почта банк» и «Банк Хоум Кредит».



Уточняется, что остальные организации, среди которых Сбербанк и Альфа-Банк, отказались от такой практики уже давно, а некоторые банки и вовсе никогда это не практиковали.

«Продуктовые займы этих банков перешли в цифровой формат. Это означает, что в магазинах больше нельзя встретить их представителей, которые лично заключат с покупателем товара кредитный договор», - пишут «Известия», ссылаясь на текст документа.

По мнению специалистов, кредитные карты обладают рядом преимуществ при использовании - бонусы, кэшбэк, скидки у партнеров.

Однако изданию уточнили, что покупатель зачастую не понимает условия приобретения такой карты, а также схему ее работы.

«Банки подсаживают клиентов на кредитки, что впоследствии увеличивает комиссионные доходы, так как условия и проценты не всегда понятны гражданам», - заявил изданию старший аналитик рейтингового агентства национального кредитного рейтинга Егор Лопатин.

Также отмечается, что, несмотря на отказ ведущих банков проводить данные операции, за три квартала 2019 года «портфель POS-кредитов вырос до 181 млрд рублей, что на 13 млрд больше, чем в 2018 году».