Психолог раскрыл, как оторваться от экрана смартфона

В современном мире развитие у человека зависимости от мобильного телефона, который он все время носит с собой и постоянно старается держать на виду, является частой проблемой. Отвлечься от экрана гаджета при этом становится сложной, но решаемой задачей.

Чтобы вывести человека из состояния измененного сознания, коим является сосредоточенность на телефоне, лучше всего это состояние «разбить». Такое мнение высказал психолог Дмитрий Синарев. Для этого стоит достать свой смартфон и показательно вместе с собеседником на время отказаться от его просмотра.

Для того же, чтобы самому справиться с желанием не отрываться от гаджета, специалист порекомендовал осознанно переключить внимание на другое действие.

«Самое надежное средство здесь - физические действия», - объяснил психолог в беседе с «Прайм».

Синарев добавил, что в том случае, если у человека отмечается постоянная потребность проводить все своей время в телефоне, то это серьезная проблема, требующая работы профессионала.

Ранее эксперт рассказал, что ежемесячно следует очищать память своего телефона и удалять лишние приложения и файлы в облачном хранилище. Также быстродействию гаджета поспособствует отключение push-уведомлений.