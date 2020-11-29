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Косметолог назвал самые распространенные мифы о своей отрасли

Анна Берестовая
04:37 29.11.2020
Люди нередко опасаются косметологических процедур из-за неправильной осведомленности.
Косметолог назвал самые распространенные мифы о своей отрасли
© Фото: pixabay.com

Одно из самых распространенных заблуждений, которые окружают профессию косметолога, связано с тем, что в его кабинете можно мгновенно вернуть себе молодость. Такое мнение высказал в беседе с радио Sputnik косметолог Станислав Арканников.

По его словам, косметология, как и другие терапевтические направления, не может предоставлять моментальный результат, а требует длительной работы.

Также специалист опроверг опасения, касающиеся ботокса и его якобы негативного воздействия на мозг человека. Врач напомнил, что косметологи начали использовать ботокс, переняв технологию у неврологов, которые с его помощью, к примеру, лечили нервные тики.

Кроме того, Арканников объяснил, что, несмотря на распространяемые слухи, филлеры не способны самостоятельно перемещаться по организму, так как их сдерживает сетчатая структура гиалуроновых кислот, входящих в их основу.

Эксперт добавил, что начинать ходить к косметологу для сохранения молодой и красивой кожи можно уже с 18 лет, чтобы как можно дольше не прибегать к сложным инвазивным методам борьбы с возрастными изменениями.

Ранее косметолог Дарья Баскакова посоветовала вовремя менять маски, тщательно умываться в начале и в конце дня и не перебарщивать с косметикой чтобы избежать высыпаний на коже во время масочного режима.

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