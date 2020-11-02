В Турции спустя 65 часов после землетрясения из-под завалов достали трехлетнюю девочку
Сразу после этого ребенка доставили в больницу. Мать девочки и троих ее братьев спасли днем ранее.
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Спустя 65 часов после землетрясения, от которого сильно пострадал турецкий город Измир, из-под завалов достали выжившую трехлетнюю девочку. Об этом сообщается агентство Anadolu. Таким образом, ребенок стал 106 спасенным человеком.
Отмечается, что Элиф Перинчек обнаружили в районе Байраклы. Сразу после этого ребенка доставили в больницу. Мать девочки и троих ее братьев спасли днем ранее.
Поисково-спасательные работы в настоящее время продолжаются на завалах восьми жилых домов.
Землетрясение произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. По последним данным, в результате произошедшего погибли 79 человек, пострадали 962.