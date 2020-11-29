Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказала о проверках пенсионеров в 2021 году

Кирилл Васин
03:45 29.11.2020
По словам специалиста, в Счетной палате обнаружили переплаты и недоплаты пенсий.
Эксперт рассказала о проверках пенсионеров в 2021 году
© Фото: pixabay.com

Как рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, в 2021 году российских пенсионеров будут проверять на предмет дополнительных доходов.

По ее словам, в Счетной палате обнаружили переплаты и недоплаты пенсий. К примеру, проверят тех, кто получает российскую пенсию, но живет в другой стране. Они должны раз в год обращаться в российское консульство. Также проверят места жительства пенсионеров, которым назначены повышенные выплаты в северных регионах РФ и тех, за кого по доверенности получают пенсию другие, передает агентство «Прайм».

Ранее Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам. Специалисты назвали главной проблемой при начислении открытие на одного и того же получателя пенсии нескольких счетов, а также присвоение номера СНИЛС нескольким гражданам. Такие ситуации возникают из-за того, что люди совершают ошибки при заполнении анкет. В Счетной палате пояснили, если на момент начисления пенсии у человека имелось несколько счетов, то размер выплат может начисляться на основании только одного из них, что может привести к уменьшению пенсии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.