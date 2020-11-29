Эксперт рассказала о проверках пенсионеров в 2021 году

Как рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, в 2021 году российских пенсионеров будут проверять на предмет дополнительных доходов.

По ее словам, в Счетной палате обнаружили переплаты и недоплаты пенсий. К примеру, проверят тех, кто получает российскую пенсию, но живет в другой стране. Они должны раз в год обращаться в российское консульство. Также проверят места жительства пенсионеров, которым назначены повышенные выплаты в северных регионах РФ и тех, за кого по доверенности получают пенсию другие, передает агентство «Прайм».

Ранее Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам. Специалисты назвали главной проблемой при начислении открытие на одного и того же получателя пенсии нескольких счетов, а также присвоение номера СНИЛС нескольким гражданам. Такие ситуации возникают из-за того, что люди совершают ошибки при заполнении анкет. В Счетной палате пояснили, если на момент начисления пенсии у человека имелось несколько счетов, то размер выплат может начисляться на основании только одного из них, что может привести к уменьшению пенсии.