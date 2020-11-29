Текстиль мирового уровня: в Сирии восстанавливают остановившееся из-за войны производство

В некогда крупнейшем промышленном центре Ближнего Востока Алеппо производства в большинстве своем сейчас выглядят как небольшие полукустарные цеха в подвалах.

«Мой завод до войны находился в промышленной зоне Алеппо. В неделю мы шили пять тысяч платьев и женских костюмов. Я был одним из крупнейших производителей одежды в Сирии. Поставлял свою продукцию по всему ближнему Востоку и в европейские страны», - поделился со «Звездой» владелец швейной фабрики Абдулла Мриоти.

До войны Абдула был успешным дизайнером и производителем одежды, на его заводе стояла современная техника, склад был заполнен лучшими материалами. Когда пришли боевики, удалось спасти лишь малую часть оборудования , а коллектив из полусотни специалистов распался. Предприниматель уже решил, что его бизнесу пришел конец.

«Боевики все наступали, и я несколько раз бежал от них, вывозя производство. В одно из моих ателье попала мина. Каждый раз при переездах ломалось оборудование, терялись дорогие материалы. Мне удалось сохранить всего 10 процентов производства», - рассказал он.

Но и с тем, что осталось, Абдула Мриоти старается держать марку. Следит за современными трендами и не снижает уровень качества

Бирку «Сделано в Сирии» на одежду пришивает Муххамед. Юноше всего 14 лет, но он уже зарабатыаает неплохие, по местным меркам, деньги. Около 30долларов в месяц - большой вклад в бюджет семьи

«Я работаю здесь уже два года, шить меня научили старшие товарищи», - объяснил юноша.

Абдула старается брать тех, кому сложнее всего найти работу. Именно поэтому в штате много подростков и пенсионеров.

«В моем возрасте найти работу почти невозможно. Везде безработица, чтобы устроиться на производство, нужны знакомства и чья-то протекция. Мне повезло. Наверное, помогло то, что мастером пошива я работаю уже больше тридцати лет», - поведал свою историю Абдельмаджид Эль-Таеб.

Сейчас цех выпускает полтысячи комплектов женской одежды. Это ничто по сравнению с довоенным оборотом, но даже из этого количества часть уходит на экспорт в ближайшие страны.

В странах Ближнего Востока еще хорошо помнят, что текстиль из Сирии один из лучших.