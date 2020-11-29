В стране и мире Бывший директор ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского ученого Кирилл Васин Руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения неизвестными накануне. © Фото: Irib News Agency Keystone Press Agency Globallookpress Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал возможные последствия убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. «Это было преступное деяние и очень безрассудное. Это грозит ответом и новым витком регионального конфликта», - написал Бреннан на своей странице в Twitter. По его словам, если какое-либо иностранное правительство санкционировало убийство, это стало вопиющим нарушением международного права и «актом государственного терроризма». Руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения неизвестными накануне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика