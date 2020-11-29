Бывший директор ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского ученого
Руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения неизвестными накануне.
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Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал возможные последствия убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
«Это было преступное деяние и очень безрассудное. Это грозит ответом и новым витком регионального конфликта», - написал Бреннан на своей странице в Twitter.
По его словам, если какое-либо иностранное правительство санкционировало убийство, это стало вопиющим нарушением международного права и «актом государственного терроризма».
Руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения неизвестными накануне.