Биолог рассказала о парадоксальном падении рождаемости из-за COVID-19

В связи с распространением коронавирусной инфекции в мире снизились показатели рождаемости. Так, в Соединенных Штатах во время пандемии рождаемость снизилась на 10-15%. Соответствующую информацию сообщила доктор профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Специалист отметила, что такие показатели в действительно не являются очевидно выводящимися, так как будто бы забегают вперед, учитывая девятимесячный срок беременности.

«Получается, что люди, как только услышали по радио про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили - детей рожать не будем», - отметила эксперт на YouTube-канале.

Баранова выдвинула версию, что американские граждане могут из-за опасности заражения короанвирусной инфекцией откладывать регистрацию новорожденных детей.

Биолог подметила, что прогнозы обещали повышение рождаемости, связанное с изменением образа жизни людей и большим количеством времени, которое они проводят дома, однако они не оправдались, а показатели демонстрируют обратную тенденцию.

Ранее профессор университета Невады отмечала, что семейные пары стали проводить вместе намного больше времени, что, вероятно, должно привести к более частому телесному взаимодействию и повышению рождаемости несмотря на финансовые трудности.