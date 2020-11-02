Сноуден и его супруга намерены получить гражданство России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», - написал он.

Сноуден и его супруга, проживающие в России, ждут ребенка, который после рождения получит гражданство РФ. Сам экс-сотрудник АНБ 22 октября 2020 года получил бессрочный вид на жительство в России. В каком именно регионе проживает Сноуден, не сообщается.

В США его обвиняют в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Дело в том, что в июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После этого он некоторое время скрывался и в итоге сбежал в Россию, где получил убежище.

В августе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования бывшего сотрудника АНБ.