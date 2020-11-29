В МИД РФ ответили на призыв ФРГ говорить с Россией «с позиции силы»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с РФ «с позиции силы».

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции – “зависимой страны в сфере безопасности”. И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее политолог Василий Белозеров прокомментировал заявления министра обороны ФРГ. Эксперт предположил, что она выступила с подобным заявлением в рамках политической борьбы и решения какой-то политической задачи. Он отметил, что в настоящее время ни весь блок НАТО, ни Германия в частности не имеют возможности оказывать на Россию силовое давление.

До этого в Минобороны РФ также ответили на призыв Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Заявление министра обороны ФРГ не способствует укреплению безопасности в Европе, отметили в российском военном ведомстве.

В среду Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».