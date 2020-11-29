СМИ: Мелания Трамп хочет написать мемуары

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на источники, жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания планирует написать мемуары о жизни в Белом доме.

По данным СМИ, супруг всячески одобряет и поддерживает ее начинание, а получившийся труд мог бы стоить больших денег.

Ранее Мелания Трамп в соответствии с давней традицией вышла встретить прибывший с елью, которая будет украшать резиденцию американского лидера в рождественские праздники, экипаж. Дерево было доставлено повозкой с лошадьми. В 2020 году для праздника была выбрана шестиметровая ель из штата Западная Вирджиния.