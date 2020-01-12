Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Беспорядками и массовыми задержаниями закончилась акция протеста в Иране

Вадим Иванов
09:48 12.01.2020
Митинг быстро разогнала полиция. На несколько часов задержали британского посла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Около тысячи человек вышли на митинг после того, как власти страны взяли на себя ответственность за крушение украинского Boeing. Демонстранты потребовали судить виновных в катастрофе.

Митинг быстро разогнала полиция. На несколько часов задержали британского посла. Дипломат, как заявили местные власти, пытался руководить действиями протестующих.

Накануне Тегеран признал, что Boeing был случайно сбит ракетой. Все 176 человек, которые были на борту, погибли.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинским лидером Владимиром Зеленским. В телефонном разговоре они договорились, что останки погибших в катастрофе граждан Украины в ближайшее время отправят на родину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.01.2020, 16:35
Трансграничная гуманитарная помощь Сирии продлена на полгода
Дата11.01.2020, 13:30
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился к месту базирования в Североморск
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.01.2020, 06:05
«Звездный налет» для ПВО: «Адъютант» завершит испытания в 2020 году
Дата12.01.2020, 04:00
Посол РФ в США призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:35 В стране и мире
В ЦБ раскрыли новые схемы пенсионных выплат
10:26 В стране и мире
Видео
В Сергиевом Посаде сгорел огромный ангар с металлоломом: видео
10:18 Армия
Видео
Кадры учений в Кузбассе с использованием РСЗО «Град» и беспилотников «Орлан-10»
10:10 В стране и мире
Видео
Жители Сирии получили от российских военных 1,5 тонны продовольствия
09:50 В стране и мире
СМИ: ведущие банки России отказалась выдавать кредиты в магазинах
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бейсболист нанес удар сопернику битой и спровоцировал массовую драку
Видео
На Украине назвали сумму компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Видео
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
«Работа, я тебя люблю»: последний пост стюардессы упавшего в Иране украинского лайнера
Видео
Пилот сбитого украинского лайнера перед катастрофой говорил с Тегераном
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.