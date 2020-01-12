Беспорядками и массовыми задержаниями закончилась акция протеста в Иране

Около тысячи человек вышли на митинг после того, как власти страны взяли на себя ответственность за крушение украинского Boeing. Демонстранты потребовали судить виновных в катастрофе.

Митинг быстро разогнала полиция. На несколько часов задержали британского посла. Дипломат, как заявили местные власти, пытался руководить действиями протестующих.

Накануне Тегеран признал, что Boeing был случайно сбит ракетой. Все 176 человек, которые были на борту, погибли.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинским лидером Владимиром Зеленским. В телефонном разговоре они договорились, что останки погибших в катастрофе граждан Украины в ближайшее время отправят на родину.