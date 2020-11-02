СМИ выяснили, куда пропал Андрей Губин

Стало известно местонахождение некогда популярного певца Андрея Губина. Сейчас 46-летний музыкант находится на отдыхе в Египте. Об этом рассказал друг артиста, бизнесмен Владимир Бурмяков.

Днем ранее музыкант и продюсер Тарас Ващишин, работающий с Андреем Губиным, сообщил, что певец перестал выходить на связь. По его словам, это не первый случай, когда Губин исчезает на длительное время. Но на этот раз, он прекратил общение и с друзьями, и с близкими.

Бизнесмен Владимир Бурмяков утверждает, что у Андрея все в порядке. Он улетел в Египет сразу, как только отркрыли границы.

«Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит», - приводит StarHit слова продюсера.

Сообщается, что московский телефон артиста не активен с 10 сентября, - с момента, когда он в последний раз заходил в мессенджеры. Издание предполагает, что на отдыхе певец использует местную сим-карту и предпочитает общаться только с избранными людьми.