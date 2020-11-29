Вучич выступил против локдауна в Сербии

Полные ограничения из-за коронавируса в Сербии могут нанести вред гражданам. С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич. Он высказался против локдауна.

По словам главы государства, если в Сербии будут закрыты все предприятия, то власти не смогут платить жителям зарплату.

«Люди бы очень разозлились, если бы возникли проблемы, их не было до сих пор, и не ожидаю их в будущем. Поэтому прошу членов кризисного штаба, которые очень хорошо выполняли свои обязанности, иметь это в виду, а мы в любом случае будем исполнять их решения», - приводят слова Вучича РИА Новости.

В воскресенье, 29 ноября, в Сербии был поставлен очередной антирекорд по суточному числу заразившихся коронавирусом - 6179. За прошедшие 24 часа в стране скончались 65 человек.

На минувшей неделе кризисный штаб по борьбе с инфекцией принял следующие меры: до 18 января перевести всех учеников до 8 класса, учащихся гимназий и трехлетних профессиональных школ на дистанционное обучение; ограничить рабочее время ресторанов, кафе, баров, клубов, игровых залов и торговых центров до 18 часов по местному времени (20:00 по Москве). Кроме того, в Сербии запрещены все публичные собрания с участием более 5 человек. Работникам рекомендовано перейти на удаленку.