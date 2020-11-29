Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вучич выступил против локдауна в Сербии

Иван Линдеманн
23:48 29.11.2020
По словам главы государства, если в стране будут закрыты все предприятия, то власти не смогут платить жителям зарплату.
Вучич выступил против локдауна в Сербии
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Полные ограничения из-за коронавируса в Сербии могут нанести вред гражданам. С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич. Он высказался против локдауна.

По словам главы государства, если в Сербии будут закрыты все предприятия, то власти не смогут платить жителям зарплату.

«Люди бы очень разозлились, если бы возникли проблемы, их не было до сих пор, и не ожидаю их в будущем. Поэтому прошу членов кризисного штаба, которые очень хорошо выполняли свои обязанности, иметь это в виду, а мы в любом случае будем исполнять их решения», - приводят слова Вучича РИА Новости.

В воскресенье, 29 ноября, в Сербии был поставлен очередной антирекорд по суточному числу заразившихся коронавирусом - 6179. За прошедшие 24 часа в стране скончались 65 человек.

На минувшей неделе кризисный штаб по борьбе с инфекцией принял следующие меры: до 18 января перевести всех учеников до 8 класса, учащихся гимназий и трехлетних профессиональных школ на дистанционное обучение; ограничить рабочее время ресторанов, кафе, баров, клубов, игровых залов и торговых центров до 18 часов по местному времени (20:00 по Москве). Кроме того, в Сербии запрещены все публичные собрания с участием более 5 человек. Работникам рекомендовано перейти на удаленку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.