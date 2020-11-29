Захарова решила, как назовет взятую из приюта собаку
Животное ранее под бетонной плитой нашли волонтеры.
© Фото: mzakharovamid, Instagram
Мария Захарова выбрала имя для своей собаки, которую она взяла из приюта.
«Панди», - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.
К посту она также прикрепила несколько фотографий питомца.
О приобретении собаки Захарова сообщила в воскресенье, 29 ноября, днем. Официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что животное под бетонной плитой нашли волонтеры, после чего привезли в приют. Другими деталями Захарова пообещала поделиться позднее.