В стране и мире Захарова решила, как назовет взятую из приюта собаку Иван Линдеманн Животное ранее под бетонной плитой нашли волонтеры. © Фото: mzakharovamid, Instagram Мария Захарова выбрала имя для своей собаки, которую она взяла из приюта. «Панди», - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook. К посту она также прикрепила несколько фотографий питомца. О приобретении собаки Захарова сообщила в воскресенье, 29 ноября, днем. Официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что животное под бетонной плитой нашли волонтеры, после чего привезли в приют. Другими деталями Захарова пообещала поделиться позднее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика