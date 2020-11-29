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За сутки в Москве умерли 74 пациента с COVID-19

Тамара Астапенкова
23:29 29.11.2020
Общее число скончавшихся больных, у которых был выявлен коронавирус, достигло в столице 8 902 человека.
За сутки в Москве умерли 74 пациента с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В Москве за последние сутки скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 72 скончавшихся пациентах с коронавирусом. Таким образом общее число умерших больных, у которых был выявлен COVID-19, достигло 8902 человека.

В России за сутки выявили 26 683 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве – 6 798, Санкт-Петербурге – 3 701, и Московской области - 1 069 человек.

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