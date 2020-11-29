В МЧС рассказали о ликвидации пожара после взрыва газа во Всеволожске

В городе Всеволожск Ленинградской области ликвидирован пожар в 12-этажном жилом доме, расположенном в микрорайоне Южной. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что на 12 этаже многоэтажки произошел взрыв. Взрывная волна раскидала стройматериалы, включая утеплитель и гипсокартон. О пострадавших не сообщалось. Предположительно, в квартире мог взорваться газовый баллон.

По информации МЧС, возгорание произошло на последнем этаже 12-этажного дома примерно в 21.40. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Горела обстановка в квартире.