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Москвичей предупредили о похолодании

Ирина Киселенко
23:00 29.11.2020
Ожидается, что зимняя погода в столице наступит со среды, второго декабря.
Москвичей предупредили о похолодании
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

На Москву надвигается похолодание, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура понизиться на пять-шесть градусов, а столбики термометров будут показывать отрицательные значения и днем, и ночью.

«Это (понижение температуры - прим.ред) связано с тем, что будет наблюдаться восточный процесс, но не в полном размере. Это редко бывает именно зимой, когда антициклон, который формируется над Сибирью, начинает распространяться на запад. Именно с востока приходит погода», - сообщил Вильфанд ТАСС.

Также по мнению эксперта, повысится давление. При этом в Москве снега не ожидается, так как погоду будет определять антициклон.

Погода в Москве в понедельник и вторник будет теплой, температура будет повышена на 5 градусов климатической нормы. По прогнозам, в понедельник будет ожидается +1, +3 градуса, а во вторник от -1 до +1 градусов.

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