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СМИ сообщили о планах Трампа участвовать в выборах в 2024 году

Кирилл Васин
02:26 29.11.2020
По данным СМИ, Трамп обсуждает детали начала кампании и может провести связанное с ней мероприятие прямо в день инаугурации нового президента.
СМИ сообщили о планах Трампа участвовать в выборах в 2024 году
© Фото: Jim LoScalzo Consolidated News Photos Globallookpress

Как сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на источники, действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать в выборах главы государства в 2024 году и уже сообщил об этом своим советникам.

По данным СМИ, Трамп обсуждает детали начала кампании и может провести связанное с ней мероприятие прямо в день инаугурации нового президента, которым, по предварительным данным, станет Джо Байден, 20 января.  

Ранее Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом. Он заявил журналистам, что покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена, но такое решение, по его мнению, будет ошибочным.

Выборы президента США состоялись третьего ноября, но имя главы государства не названо до сих пор. Байден считает победителем президентской гонки себя и уже приступил к формированию команды.

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