Врач Марадоны опроверг свою причастность к смерти футболиста

Лечащий врач Диего Марадоны - нейрохирург Леопольд Луке - опроверг доводы о причастности к смерти легендарного спортсмена. По словам медика, он безупречно выполнял свою работу, вероятность врачебной ошибки исключена.

«Не было врачебной ошибки. У Диего случился сердечный приступ, это самое обычное явление в мире, когда пациент может так закончить. Это факт, который может произойти», - сообщил Луке в эфире канала NT.

Также нейрохирург отметил, что Марадона терпеть не мог врачей и психологов – только к Луке он относился по-дружески.

Ранее издание La Nacion сообщило, что между Марадоной и Луке возник конфликт – его причины неизвестны.