Во Всеволожске в жилом доме произошел взрыв газа

На 12 этаже жилого дома во Всеволожске на улице Добровольского произошел взрыв. По данным «Волжского медиацентра В1» на месте происшествия работают пожарные и спасатели, стоят машины скорой помощи.

Взрывная волна от взрыва раскидала стройматериалы, включая утеплитель и гипсокартон.

Предполагается, что взорвался газовый баллон, который использовали для работы монтажники натяжных потолков. О пострадавших не сообщается.