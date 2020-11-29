СК завел уголовное дело после жестокого убийства женщины и ее дочери в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту убийства 38-летней местной жительницы и ее четырехлетней дочери. На их телах были обнаружены множественные ножевые ранения.

Тела обнаружил отец женщины – он привел старшую внучку домой на улице Чернышевского Октябрьского района Саратова. На данный момент следствие организовало проверку.

«Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Следствие проверят версию причастности к убийству отца четырехлетней девочки. Следователи сообщили, что он направлялся в Москву на поезде. Сотрудники правоохранительных органов уже сняли мужчину с рейса.