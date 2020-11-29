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Назван победитель детского «Евровидения»

Ирина Киселенко
21:52 29.11.2020
В финале конкурса приняли участие юные таланты из 12 стран.
Назван победитель детского «Евровидения»
© Фото: Aleksandr Gusev Keystone Press Agency Globallookpress

Победительницей международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2020» стала представительница Франции Валентина Тронель с песней J'imagine (Я представлю себе). Финал конкурса проходил в воскресенье в формате телемоста из Польши.

По итогам голосования профессионального жюри и зрителей ей удалось набрать 200 баллов.

Второе место заняла Каракат Башанова из Казахстана, а на третьем месте оказалась представительница Испании Солеа. Россию представила Софья Феськова с композией «Мой новый день». По итогу конкурса она 88 баллов и заняла десятое место.

В финале конкурса приняли участие юные таланты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В отличие от взрослого «Евровидения», зрители могли голосовать за свою страну. Результат участников определяли по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. При голосовании нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.

Ранее стало известно о новых правилах проведения «Евровидения» в 2021 году. Свои выступления певцы запишут у себя в стране и предоставят запись до начала «Евровидения». Главное условие - ролик должен быть уникальным и ранее нигде не опубликованным.

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