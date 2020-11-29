За сутки в мире выявили более 500 000 случаев заражения COVID-19

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки в мире заразились коронавирусом более 564 тысяч, скончались 8985 человек.

Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.

В субботу, 28 ноября были выявлены рекордные 747 082 заражений в мире за сутки. Тогда число летальных исходов в мире приблизилось к 1,44 миллиона, что более чем на 13 тысяч больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.

На 29 ноября 2020 в России зафиксировано 2 269 316 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 26 683 человека.