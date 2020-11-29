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За сутки в мире выявили более 500 000 случаев заражения COVID-19

Ирина Киселенко
21:03 29.11.2020
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 462 736 человек, сегодня зафиксировано 6 819 случаев смерти.
За сутки в мире выявили более 500 000 случаев заражения COVID-19
© Фото: Waltraud Grubitzsch dpa Globallookpress

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки в мире заразились коронавирусом более 564 тысяч, скончались 8985 человек.

Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.

В субботу, 28 ноября были выявлены рекордные 747 082 заражений в мире за сутки. Тогда число летальных исходов в мире приблизилось к 1,44 миллиона, что более чем на 13 тысяч больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.

На 29 ноября 2020 в России зафиксировано 2 269 316 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 26 683 человека.

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