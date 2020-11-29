СМИ: врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве

Лечащему врачу Диего Марадоны выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве своего пациента. По данным издания La Nacion, нейрохирург Леопольдо Луке позволил Марадоне покинуть больницу спустя восемь дней после операции на мозге. Затем Луке пришел домой к футболисту – по словам родных, между ними возник конфликт, в ходе которого Марадона выгнал Луке из своего дома. Причины конфликта неизвестны.

По данным СМИ, это был последний визит врача - Марадона скончался от сердечного приступа спустя несколько дней после встречи. Сообщается, что в доме Луке полиция провела обыски. Следователи также опрашивают родственников футболиста – дочери Марадоны дали показания против врача.

Диего Марадона скончался 25 ноября. Сообщается, что он был похоронен на кладбище Белла-Виста в предместье Буэнос-Айреса. Легенда футбола упокоился рядом с могилами родителей. На церемонии присутствовали лишь 25 человек - родные и друзья.