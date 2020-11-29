Врач назвал способ обнаружить поражение легких при бессимптомном COVID-19

При бессимптомном течении коронавирусной инфекции поражение легких можно обнаружить только при помощи компьютерной томографии. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

Он также добавил, что поражение легких может проходить без симптомов у многих россиян, и можно только надеяться, что его степень будет небольшой. В то же время при легкой и бессимптомной формах коронавируса пациентам не следует требовать госпитализации. Вместе с тем, это увеличит нагрузку на систему здравоохранения, передает URA.RU.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что выработанные организмом антитела - не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции. По мнению врача, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.