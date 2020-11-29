В Минобороны сообщили в возвращении в Карабах более 23 тысяч беженцев

Министерство обороны РФ сообщило о ходе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе. За все время проведения операции домой вернулись более 23 тысяч беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев с территории Армении вернулись 2431 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулось 23 514 беженцев», ― говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что российские миротворцы ведут работы по разминированию территории – очищено более 24 гектаров территории. Всего было обезврежено 766 взрывоопасных предметов. Также в ведомстве отметили, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.