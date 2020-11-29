В стране и мире Названы сроки прихода в Москву настоящей зимы Ирина Киселенко Снег и легкие морозы придут в столицу уже на следующей неделе. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая зима. Об этом сообщает RT. По словам специалиста, снег и небольшие морозы стоит ожидать уже на следующей неделе. В понедельник, 30 ноября, будут небольшие осадки, температура составит +1, +3. После этого в Москве температура понизиться до отрицательных значений. Высокое атмосферное давление ожидается 4 декабря.



Ранее стало известно, что в четверг и пятницу характер погоды будет определяться преимущественно антициклоном. Вернется долгожданное солнце, но, тем не менее, будет достаточно холодно. В дневные часы ожидается от 3 до 5 градусов ниже нуля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика