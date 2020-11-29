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СМИ сообщили подробности убийства иранского физика-ядерщика

Алексей Курильченко
19:29 29.11.2020
Фахризаде был убит из дистанционно управляемого оружия.
СМИ сообщили подробности убийства иранского физика-ядерщика
© Фото: Iranian State TV Keystone Press Agency Globallookpress

Иранское новостное агентство Fars рассказало о подробностях убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным агентства, для совершения убийства террористы использовали оружие, которое управлялось дистанционно.

Утром 27 ноября Фахризаде, вместе со своей супругой, выехал из города Ростамкол сторону Абсарда. Уточняется, что физик ехал в бронированном автомобиле в сопровождении трех машин охраны. По прибытии в город назначения, Фахризаде услышал звуки выстрелов, которые мог принять за неполадки с двигателем.

Физик вышел из машины, после чего по нему открыли огонь из дистанционно управляемого автоматического оружия, которые было установлено в легковом автомобиле в 150 метрах от места остановки машины Фахризаде.

По данным Fars, в физика попали три пули – одна из них повредила спинной мозг. Телохранитель, который укрыл телом ученого, также получил огнестрельные ранения. После расстрела автомобиль террористов взорвался. Отмечается, что владелец машины покинул страну 29 октября. От полученных ран Фахризаде скончался в больнице.

Ранее профессор Владимир Юртаев в комментарии «Звезде» рассказал о том, кто и зачем мог заказать убийство Фахризаде. По мнению профессора, имелись опасения, что он участвовал в разработке ядерного оружия.

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