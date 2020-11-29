«Речь восстанавливается, мысли позитивные»: Светличная рассказала о своем состоянии

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала «Звезде» о состоянии своего здоровья после госпитализации.

«Очень рада, что я попала именно сюда к таким докторам. Они очень внимательны ко мне, и, как мне кажется, они идут по верному пути. А вот сколько я здесь пролежу - сколько надо будет, я так решила, столько и буду лежать. Торопиться домой не буду, хотя у меня там кот замечательный живет», - рассказала актриса.

Светличная добавила, что причина госпитализации для нее ясна. Это был удар по голове, который обострил уже имеющиеся заболевания, в связи с возвратом.

«Как будет дальше, буду надеяться - я человек-оптимист, поэтому буду надеяться и на Бога, и на медицину и докторов. Потому что ко мне очень хорошо относятся люди, и я это знаю. И я за это им очень благодарна», - отметила она.

По словам актрисы, она старается прийти в норму быстрее. После удара она заметила торможение в разговоре и словах.

«А сейчас я поняла, что у меня восстанавливается речь, и мысли даже очень хорошие, позитивные, да», - заключила Светличная.

На данный момент свой диагноз Светличная не уточнила, поскольку медики проводят специальные обследования для его точной постановки.

По предварительным данным, актриса жаловалась на боли в области головы и общую слабость.