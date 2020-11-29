Эксперт сообщил о неспособности США остановить строительство «Северного потока - 2»

Санкции со стороны Соединенных Штатов не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток -2». К такому выводу пришла старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава. Об этом она сообщила агентству Bloomberg.

Если США продолжать усиливать давление на проект, они могут лишь увеличить сроки его завершения, однако рано или поздно трубопровод будет достроен, считает эксперт.

Ранее стало известно, что строительство трубопровода «Северный поток-2» возобновится в декабре после почти годового простоя. Об этом сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.