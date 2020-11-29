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Более 130 тысяч военных РФ примут участие в акции «Географический диктант - 2020»

Анна Берестовая
01:09 29.11.2020
Международная акция пройдет на более чем 100 площадках страны.
Более 130 тысяч военных РФ примут участие в акции «Географический диктант - 2020»
© Фото: Минобороны РФ

В воскресенье, 29 ноября, состоится международная просветительская акция «Географический диктант – 2020», в которой будут участвовать свыше 130 тысяч российских военнослужащих.

Также свои познания в географии в этот день протестируют сотрудники Минобороны и гражданские служащие. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Акция будет проходить более чем на 1000 площадках страны, центральной из которых будет Национальный центр управления обороной России. Данный диктант будет в этом году проведен в 108 странах мира без учета РФ. Всего ответить на тест, переведенный на десять языков мира, смогут желающие на 6,5 тысячи площадок.

Ранее на территории России был организован Всеармейский правовой диктант, проводимый с целью предоставления возможности военнослужащим получить независимую оценку своих правовых знаний.

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