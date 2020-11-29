Канадский зоопарк вернет двух больших панд в Китай из-за нехватки бамбука

В Канаде зоопарк Калгари отправит двух панд в Китай раньше срока по договору об аренде из-за нехватки бамбука. Животные находятся в аренде до 2023 года.

«Это слишком сильный стресс для моей команды и зверей. Можете представить себе, что у вас нет бамбука в течение нескольких дней», - сказал президент и генеральный директор зоопарка Клеман Лантьер.

Свежий бамбук составляет почти всю диету панды. Взрослое животное может съедать около 40 килограммов в день.

Сотрудники пытались импортировать бамбук для животных, чтобы их накормить, но безуспешно. До пандемии бамбук привозили два раза в неделю из Китая, но сейчас прямые рейсы отменены. По словам Лантьера, ограничения привели к завозу некачественного бамбука, панды отказались им питаться.

«Им не нравится корм, который они получают. Он слишком сухой», подчеркнул гендиректор.

На этой неделе зоопарк планирует получить разрешение на перевозку панд Эр Шуна и Да Мао обратно в Китай, сообщает CBC News.