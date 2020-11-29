Пенсионный фонд и Минтруд не планируют проверять доходы пенсионеров

Планов по проверкам доходов пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у Пенсионного фонда России. Об этом сообщила ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты России, член Общественного совета Минтруда Наталья Починок.

«Пенсии и дополнительные доходы – это просто не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы», - цитирует РИА Новости слова собеседника агентства.

Отмечается, что проверки этих пенсионных прав осуществляются при назначении пенсии. Если у человека с учетом заработанного формируется маленькая пенсия, ему положена региональная или федеральная доплата. Это, заметила Починок, является обычной работой Пенсионного фонда и никаких дополнительных проверок не предусмотрено.

«Обсуждала вопрос и с Минтрудом, и с ПФР – никто дополнительных проверок не вводит», - подчеркнула она.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в 2021 году российских пенсионеров будут проверять на предмет дополнительных доходов.