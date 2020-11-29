Врач рассказал о естественной защите организма от коронавируса

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции.

«У нас есть клеточный иммунитет, это так называемые "клетки-убийцы", которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке», — пояснил врач в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.

«В целом для защиты от вируса клеточный иммунитет играет, пожалуй, даже более важную роль», — обратил внимание эксперт.

Несмотря на то, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом изучать сложнее, чем процесс выработки антител, Лукашев отмечает, что уже можно говорить о том, что от клеточного иммунитета, в частности, зависит реакция организма на COVID-19.

«На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным — и в десять раз», — подчеркнул он.

Однако наилучшей защитой, по словам эксперта, пока что остается вакцина и говорить о возвращении к привычной жизни без ее массового производства в настоящий момент сложно.