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В Великобритании потребовали от Netflix напоминать о вымышленном сюжете сериала «Корона»

Ирина Киселенко
17:23 29.11.2020
В Великобритании опасаются, что сцены нового четвертого сезона наносят ущерб королевской семье.
В Великобритании потребовали от Netflix напоминать о вымышленном сюжете сериала «Корона»
© Фото: Stephen Cottrill, Keystone Press Agency, Globallookpress

Стриминговый сервис Netflix попросили сопровождать каждую серию популярного сериала «Корона» о королеве Великобритании Елизавете II напоминанием о том, что сюжет вымышленный. Об этом рассказал Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден.

«Я опасаюсь, что без этого поколение телезрителей, которые не жили в те времена, когда это происходило, могут воспринять выдумку за реальность», —объяснил министр.


Он намерен направить калифорнийской компании требование об этом, передает The Daily Mail.

В Великобритании опасаются, что сцены нового четвертого сезона наносят долгосрочный ущерб как британской монархии, так и наследнику престола, принцу Уэльскому Чарльзу, в частности. Так, его неназванный друг отметил, что снятый фильм — «изощренная пропаганда».

За неделю сериал посмотрели 29 миллионов человек. Одной из сюжетных линий стал рассказ о романе между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз, ставшей впоследствии его женой. В сериале отмечается, что отношения принца и Камиллы продолжались на протяжении всего брака Чарльза с принцессой Дианой.

Ранее сообщили, что в следующем году Netflix может стать новым рекордсменом церемонии Американской киноакадемии «Оскар» по количеству номинаций в категории «Лучший фильм». Право выдвигать кандидатов на самую престижную кинопремию стриминг-площадки получили из-за пандемии коронавируса, поскольку многие студии не смогли выпустить ленты в широкий прокат.

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