Великий человек, друг и брат: тренер Брюса Ли рассказал о жизни легендарного мастера единоборств вне экрана

Друг известного голливудского актера и мастера боевых искусств Брюса Ли Роберт Уолл дал в его очередную годовщину эксклюзивное интервью сайту телеканала «Звезда». В нем мужчина, который так же, как и его легендарный друг, является актером и тренером по единоборствам, рассказал о своем отношении к фигуре Брюса Ли и самым значимым чертам его характера.

Уолл назвал своего друга великим человеком и одним из самых великих мастеров боевых искусств в истории, которого никому не удается превзойти до сих пор. Мужчины познакомились во время съемок одного из фильмов Ли, и практически сразу стали друзьями, и даже больше.

«Он был мне как брат. Я тогда был чемпионом, известным на весь мир. Брюс был на моих тренировках. Там же был и великий Чак Норрис, и Пирс Броснан, и Джимми Херрисон, и Джимми Белл, и многие другие. Если вы хотите быть лучшим, вы должны тренироваться с лучшими. Я ежедневно тренировался с ними, и мы стали друзьями», - поделился воспоминаниями Уолл.

При этом, по его словам, Брюс Ли никогда не был «узконаправленным специалистом»: превосходство над другими ему обеспечивал богатый арсенал не только приемов и ударов, но и обширных знаний, полученных из огромного количества источников. Уолл описывает мастера как человека «очень хорошо образованного, очень начитанного, очень доброго, очаровательного, смешного и харизматичного».

Однако основным направлением развития Брюса Ли оставались физические тренировки и изучение единоборств, благодаря которым он сделал себе громкое имя в кинематографе. По словам друга, Ли тренировался действительно много, уделяя вниманием всем без исключения направлениям.

«Я люблю Брюса за то, что он был ярким и не позволял разным предубеждениям сломить его, ведь он был китайцем (речь о малой популярности азиатских народностей среди представителей кинематографа - прим. ред.). Мы вместе работали над созданием фильмов о кунг-фу, чтобы затем представить их Warner Brothers. Но они ответили, что он “слишком похож на китайца”. Но послушайте, как можно быть слишком русским, слишком немцем, чересчур католиком, слишком ирландцем или итальянцем? С вами все в порядке?», - рассказал Уолл.

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В общей сложности, он занимался подготовкой Брюса Ли к съемкам в шести фильмах: в нее входили тренировки по всем существующим направлениям боевых искусств.

«Он изучал, как дерутся все, включая таких великих бойцов, как Рой Джонс и Майк Тайсон, Джек Демпси; мы все учились у великих в течение всего времени. Мы учились, мы смотрели, что они делали. Это напоминало некое исследование, мы изучали великих бойцов - это как практическое руководство по боевым искусствам», - говорит об этом времени Уолл.

Говоря о непрекращающемся процессе самообучения, он упомянул о том, что процедура всегда включала в себя и познание различных мировых культур. Уолл отметил в данном ключе, что восхищается Россией, так как в ней живут сильные и смелые люди.

Сам он в свое время успел посетить Москву, в отличие от своего легендарного друга. Уолл особо отметил, как сильно ему понравилась окружавшая его тогда архитектура и люди, которые ему повстречались. Все они, по его словам, были очень дружелюбными, а обстановка «для американцев была довольно сенсационной».

Посетить Москву вместе с Уоллом мог сын Брюса Ли, Брендон. Но, по трагическому стечению обстоятельств, он умер во время съемок фильма «Ворон», так же таинственно и внезапно, как ранее и его отец. В тот момент Уолл отложил поездку, но совершил ее позднее. Он вспоминает, что отношение Брюса Ли к детям во многом показывало, каким человеком он был.

«Я снимался с ним, когда Брендону было пять лет. Когда Брендон мешал ему на съемках, он покрикивал на него, чтобы тот шел играть со своей сестрой, но делал это по-доброму. Если ты добр к детям - значит, ты добрый человек. Он был восхитительным», - рассказал Уолл.

В завершении интервью он пожелал россиянам всего самого хорошего. Тренер подчеркнул, что в России живет много хороших людей и мастерских специалистов в своем деле.

«Отправляю свои лучшие пожелания всем русским людям, и в особенности военнослужащим и мастерам боевых искусств. В России огромное количество хороших мастеров!», - заключил Уолл.

Роберт Уолл - актер и мастер боевых искусств родом из Калифорнии. Помимо актерской и тренерской деятельности, известен конфликтом с актером Стивеном Сигалом, пренебрежительно отозвавшимся о возможностях Брюса Ли, Чака Норриса и других американских мастеров единоборств, и заявившим, что готов биться насмерть с любым, кто верит, что они смогут одолеть его. Уолл собрал группу известных бойцов; Сигал не отказался от своих слов и даже сообщал им, где он находится, но в открытое противостояние конфликт не перерос.

Уолл снялся в таких фильмах, как «Путь дракона» и «Выход дракона» с Брюсом Ли, а также в сериале «Уокер, техасский рейнджер» и нескольких других картинах.