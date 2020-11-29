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Marvel обновили логотип в память об исполнителе роли Черной Пантеры

Алексей Курильченко
17:02 29.11.2020
29 ноября актеру Чедвику Боузману могло исполниться 44 года.
Marvel обновили логотип в память об исполнителе роли Черной Пантеры
© Фото: Marvel Studios, ZUMAPRESS, Globallookpress

Кинокомпания Marvel Studios обновила свой логотип в честь актера Чедвика Боузмана, который скончался 29 августа. Об этом стало известно в день рождения актера – 29 ноября. Боузман известен как исполнитель роль супергероя Черной Пантеры в фильмах франшизы «Мстители».

Каждый фильм франшизы начинался с красочной заставки Marvel Studios – в фильме «Черная Пантера», выложенном на сервисе Disney Plus, заставка стала фиолетовой, а на фоне логотипа демонстрируются фотографии актера.

«Фанаты Черной Пантеры – пересмотрите фильм. Мы обновили его в честь одного человека, который навсегда останется в наших сердцах» - сообщается на странице Disney в Twitter.

Чедвик Боузман скончался 29 ноября – по словам врачей причиной смерти стал рак. В компании сообщили, что все еще намерены снимать сиквел «Черной Пантеры», однако неизвестно, кто заменит Боузмана и как его героя выведут из сюжета «Мстителей».

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