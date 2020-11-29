Оцепеневших от холода летучих мышей обнаружили в Астрахани

Жители Астрахани сняли на видео стаю летучих мышей, которые лежали в одном из дворов на улице Адмирала Нахимова. Некоторые из них уже не подавали признаков жизни, другие дрожали от холода, не в силах пошевелиться.

Журналисты местного издания «Пункт-А» обратились за комментарием к знатоку краеведения Владимиру Панькову. По его словам, в холодное время года рукокрылые улетают в теплые края или ищут укрытие – например на чердаках домов.

Эксперт отметил, что «астраханские» мыши, скорее всего, не смогли найти место для зимовки и замерзли – сейчас они впали в оцепенение, из которого не могут очнуться.