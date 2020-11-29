В Совфеде призвали пенсионеров не пугаться проверок на дополнительные доходы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что пенсионерам не стоит пугаться проверок на дополнительные доходы.

Сенатор отмечает, что это никакое не нововведение, а обычная практика. Такие проверки регулярно проводятся как налоговой службой, так и работниками пенсионной системы.

«Контроль есть, и я не понимаю, в чем тут сенсация. Это обычная практика всех органов, которые занимаются проблемами начислений. Это делает и налоговая служба. За пенсионерами установлен контроль и со стороны пенсионной системы», — передает «360» слова Рязанского.

Ужесточение проверок, отметил сенатор, будет точечным. Оно может коснуться пенсионеров, которые живут за рубежом или получают приличные надбавки за работу на Севере или под землей.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в 2021 году российских пенсионеров будут проверять на предмет дополнительных доходов.