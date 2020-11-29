Установлена причина смерти актера Шона Коннери

Официальной причиной смерти Коннери указали "дыхательную недостаточность", вызванную пневмонией, а также старостью и фибрилляцией предсердий, которая может повысить риск развития сердечной недостаточности и инсультов, передает Daily Mail.

Актер был наиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он стал первым, кто вывел эту роль на большой экран. Коннери появился в семи шпионских триллерах. Его актерская карьера длилась десятки лет, и его многочисленные награды включaют Оскар, две премии Bafta и три Золотых глобуса.



В июле 2000 года он получил титул «сэр», был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.

Ранее семья Шона Коннери раскрыла общественности, как ушел из жизни актер. Сын британца рассказал, что тот скончался «тихо во сне».