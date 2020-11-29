Установлена причина смерти актера Шона Коннери
Легенда мирового кино умер во сне в возрасте 90 лет.
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Официальной причиной смерти Коннери указали "дыхательную недостаточность", вызванную пневмонией, а также старостью и фибрилляцией предсердий, которая может повысить риск развития сердечной недостаточности и инсультов, передает Daily Mail.
Актер был наиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он стал первым, кто вывел эту роль на большой экран. Коннери появился в семи шпионских триллерах. Его актерская карьера длилась десятки лет, и его многочисленные награды включaют Оскар, две премии Bafta и три Золотых глобуса.
В июле 2000 года он получил титул «сэр», был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.
Ранее семья Шона Коннери раскрыла общественности, как ушел из жизни актер. Сын британца рассказал, что тот скончался «тихо во сне».