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Установлена причина смерти актера Шона Коннери

Ирина Киселенко
16:21 29.11.2020
Легенда мирового кино умер во сне в возрасте 90 лет.
Установлена причина смерти актера Шона Коннери
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Официальной причиной смерти Коннери указали "дыхательную недостаточность", вызванную пневмонией, а также старостью и фибрилляцией предсердий, которая может повысить риск развития сердечной недостаточности и инсультов, передает Daily Mail.

Актер был наиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он стал первым, кто вывел эту роль на большой экран. Коннери появился в семи шпионских триллерах. Его актерская карьера длилась десятки лет, и его многочисленные награды включaют Оскар, две премии Bafta и три Золотых глобуса.

В июле 2000 года он получил титул «сэр», был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.

Ранее семья Шона Коннери раскрыла общественности, как ушел из жизни актер. Сын британца рассказал, что тот скончался «тихо во сне».

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